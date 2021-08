Calciomercato.com racconta in tempo reale tutti i principali aggiornamenti di oggi.: medaglia d'argento per l'Italia! E sono 32 complessive nel medagliare azzurro. Manfredi Rizza arriva secondo nella Canoa Sprint 200: magnifico argento per il nativo di Pavia, che si piega solo al magiaro Tokta, ma arrivando davanti a Liam Heat, il favorito della vigilia. Grande risultato per l'ingegnere meccanico italiano. ​: 31esima medaglia azzurra! La conquista Gregorio Paltrinieri nella 10 km, a mare aperto, entrando nella storia, diventando il primo italiano a vincere due medaglia sia in vasca che nel fondo! Seconda medaglia per Greg, dopo l'argento negli 800 ecco il bronzo nella 10 km.: ​Lorenzo Patta, Marcell Jacobs, Fausto Desalu, Filippo Tortu in finale nella 4x100 maschile! Il quartetto azzurro arriva terzo nella propria batteria e stabilisce il nuovo record italiano, con ​37”95, che è anche la quarta prestazione europea di sempre. Eliminati, clamorosamente, gli Usa, che fanno scatenare l'ira di sua maestà Carl Lewis: "Inaccettabile". Domani, alle 15.50, la finale, con Cina, Canada, Gran Bretagna, Giamaica, Giappone, Germania, Ghana. Marcell Jacobs sarà anche il portabandiera italiano nella cerimonia conclusiva.: medaglia d'argento per l'Italia! Manfredi Rizza arriva secondo nella Canoa Sprint 200: magnifico argento per il nativo di Pavia, che si piega solo al magiaro Tokta, ma arrivando davanti a Liam Heat, il favorito della vigilia. Grande risultato per l'ingegnere meccanico italiano. ​: Zane Weir, italiano nato in Sudafria, è quinto nella finale del lancio del peso, arrivando a 21.41, terza prestazione all-time italiana di sempre.