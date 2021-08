. Calcomercato.com racconta in tempo reale tutti i principali aggiornamenti di oggi.: in campo l'Italia contro il Venezuela, ultima partita per il girone A., oggi finali e semifinali: attesa per le finali di atletica di oggi. Alle 12.20 Gianmarco Tamberi per la finale nel salto in alto, alle 12.15 tocca a Lamont Marcell Jacobs e Filippo Tortu nelle semifinali dei 100 metri piani (eventuale finale alle 14.50), alle 12.45 semifinali dei 100 metri a ostacoli femminili con Luminosa Bogliolo, alle 14.05 semifinali dei 400 metri ostacoli maschili con Alessandro Sibilio.​: l'Argentina è l'ultima squadra a conquistare i quarti di finale, 97-77 al Giappone.: la coppia azzurra Ruggero Tita-Caterina Banti è già certa di una medaglia, almeno d'argento. Martedì sarà assegnato l'oro, solo i britanici possono insidiare l'Italia per il titolo di campioni.: l'americana Simone Biles non prenderà parte alla finale di domani, salterà la sfida con l'italiana Vanessa Ferrari.: Renato Paratore chiude in 67 il quarto giro e termina con -9, lontano dalla zona medaglia.: Italia eliminata ai quarti, il Giappone vince 45-43 e va in finale contro la Francia. Gli azzurri battono poi l'Egitto 45-30 e vanno in finale per il 5° posto. L'incontro, con la Germania, è stato poi cancellato per un problema fisico di un fiorettista tedesco, quindi l'Italia chiude quinta.. Thomas Ceccon (dorso in 52"52) conclude secondo la propria frazione, lo stesso fa Nicolò Martinenghi (rana in 58"11), Federico Burdisso mantiene il terzo posto (farfalla in 51"07) e conclude l'opera Alessandro Miressi (stile libero in 47"47). Terza medaglia per una staffetta azzurra ai Giochi, entrambe instile libero: 4x200 ad Atene 2004 (bronzo) e 4x100 qui a Tokyo, argento con Miressi e Ceccon). Oro agli americani di Dressel (record mondiale con 3'26"79), davanti alla Gran Bretagna (record europeo con 3'27"51) e bronzo Italia (3'29"17). Record di medaglie (6) per il nuoto italiano.: Sara Fantini conquista la finale, con il 71.68 nel primo gruppo di qualificazione. Dodicesima, con un margine di 88 cm sulla prima esclusa.: Davide Re avanza alle semifinali, è il quarto dei sei ripescati dopo aver chiuso la propria batteria al quinto posto. Escluso Edoardo Scotti.: l'Italia femminile chiude al sesto posto la finale, ultima gara olimpica della carriera per Federica Pellegrini che nuota nell'ultima frazione.: quarto posto per Gregorio Paltrinieri ("Ho dato tutto"). Oro all'americano Finke, argento per l'ucraino Mykhailo Romanchuk e bronzo al tedesco Florian Wellbrock.: niente a fare per Lorenzo Zazzeri, che chiude al settimo posto dalla corsia 1. Oro all'americano Caeleb Dressel (21"07), argento al francese Florent Manaudou (21"56) e bronzo al brasiliano Bruno Fratus, di origini friulani (21"57).