Sesta giornata di gare alle Olimpiadi di Tokyo.





Trap: arriva la prima medaglia nella storia per San Marino con il bronzo di Alessandra Perilli, arrivata terza nella finale femminile davanti all'italiana Silvana Stanco (quinta).​



Sollevamento pesi: medaglia d'oro per l'Italia con Rodini-Cesarini, prime nella finale del doppio pesi leggeri femminile davanti a Francia e Olanda.



Nuoto: medaglia d'argento per l'Italia con Gregorio Paltrinieri negli 800 stile libero dietro allo statunitense Finke e davanti all'ucraino Romanchuk.



Canottaggio: medaglia di bronzo per l'Italia con Stefano Oppo e Pietro Ruta nel doppio pesi leggeri maschili.