Calcomercato.com racconta in tempo reale tutti i principali aggiornamenti di oggi.la nazionale maschile di pallanuoto conquista l'oro nella finale contro la Grecia.: grazie all'oro ottenuto anche nella pallamano femminile, la delegazione transalpina chiude con 10 ori, 12 argenti e 22 bronzi e scavalca gli azzurri al nono posto.(settimo successo in altrettante edizioni) e nella pallavolo, gli Stati Uniti salgono a quota 39 ori in questa Olimpiade, scavalcando all'ultimo momento la Cina al primo posto del medagliere.Le Olimpiadi di Tokyo 2020 vanno in archivio, non prima di aver celebrato la, medaglia d'oro nei 100 metri e nella staffetta 4x100,Gli atleti azzurri hanno conquistato almeno una medaglia in ognuno dei giorni di competizioni - fatto mai successo prima - e hanno distribuito i loro podi su 19 discipline diverse. A comandare è l'atletica, con le sue 5 medaglie, tutte d'oro.Le Olimpiadi di Tokyo 2020 si chiudono oggi e l'Italia, per il 16esimo giorno di competizioni su 16, porta a casa una medaglia. E' la numero 40 di questa incredibile e memorabile spedizione e arriva dal, riscattando il quarto posto di Rio 2016 ma soprattutto rendendosi protagoniste di una grande rimonta sulla Cina, che chiude quarta. 87.700 il punteggio finale per le azzurre, sopravanzate soltanto da Bulgaria e Russia.che ha coinvolto anche altre atlete a poche curve dalla conclusione dello scratch. La ragazza di Cuneo chiude al 14esimo posto la gara vinta dalla statunitense Valente.: nell'ultimo match in programma, i ragazzi di Sandro Campagna superano agli shoot-out il Montenegro per 18-17 dopo il 14-14 maturato al termine dei tempi supplementari.- che centra il secondo oro consecutivo ed eguaglia il record di Bikila - gli italiani terminano lontanissimi dal podio. Il migliore dei nostri è Faniel, che chiude 20esimo, mentre El Fathaoui ottiene il 47esimo. Ritirato Rachik.