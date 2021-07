. Calcomercato.com racconta in tempo reale tutti i principali aggiornamenti di oggi.battono i polacchi Kantor e Losiak nell'ultima partita del girone di qualificazione e passano agli ottavi di finale.vincendo 7-1 la finale per il terzo posto contro la statunitense Brown. Dopo aver battuto 6-2 la cinese Wu, l'azzurra aveva perso 6-0 in semifinale con la russa Elena Osipova​, poi sconfitta in finale dalla sudcoreana San An (medaglia d'oro).: dopo aver chiuso al primo e al secondo posto le due run di qualificazione,è arrivato 14° nella semifinale della canoa slalom K1 ed è stato eliminato.di finale del torneo a squadre di spada maschile.con 2,28 metri: appuntamento a domenica.senza poter assistere alle prove su pista. Il nuovo presidente federale Cordiano Dagnoni lo sostituirà e in questo senso si fa già il nome di