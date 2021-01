Giovanni Malagò, presidente del Coni, parla a la Repubblica, partendo dall’autonomia riconquistata del Comitato Olimpico: “Ha vinto l'Italia, ha vinto lo sport. Le nostre richieste erano superiori ma prendiamo atto di quanto deciso. La nostra richiesta di creare CONI Spa come veicolo privatistico non solo non era sbagliata, ma era doverosa”.



VACCINAZIONI - “Vaccinazioni per gli atleti Olimpici prima degli altri? Non la chiederemo mai e non la vogliamo. La valutazione non deve farla lo sport ma la politica. Ci sono già molti paesi che hanno deciso di vaccinare i propri atleti nazionali. Il calcio? Faccio grandi complimenti al calcio che ha avuto la forza di ripartire. Io ero scettico ma hanno avuto ragione. All'epoca dissi di affrontare subito i problemi che sarebbero venuti a galla ma in quel momento avevano altre priorità”.