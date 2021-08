. Calcomercato.com racconta in tempo reale tutti i principali aggiornamenti di oggi., inseguimento a squadra: gli uomini ​superano la Nuova Zelanda stabilendo il nuovo record mondiale (3’42”307) e si garantiscono una medaglia. Domani la finale per l'oro alle ore 11.06 contro la vincente di Danimarca-Gran Bretagna.Le donnesi arrendono alla favoritissima Germania, nonostante il nuovo record italiano in 4’10”063 contro il nuovo record mondiale delle tedesche in 4’06”166. Le finali: Germania-Gran Bretagna per l’oro, Stati Uniti-Canada per il bronzo, Italia-Australia per il quinto posto.nella Medal Race dei Nacra 17. ​, gara valevole per i quarti di finale nel torneo maschile. Chi passa trova la vincente di Francia-Polonia (ore 14.30). L'altra semifinale è Russia-Brasile, che hanno battuto per tre set a zero rispettivamente Canada e Giappone. ​, gara valevole per i quarti di finale nel torneo maschile. Chi passa trova la Slovenia, che ha sconfitto 94-70 la Germania. L'altra semifinale sarà tra la vincente di Australia-Argentina e gli Stati Uniti, che hanno battuto 95-81 la Spagna., impegnata nella finale alla trave.nella finale K1 200. Oro alla neozelandese Kerrington, argento alla spagnola Portela, bronzo alla danese Aastrand Jorgensen.centrano la finale del salto triplo grazie al 7° e al 9° posto con 16.99 e 16.88. Eliminato, 13° con 16.78.si qualifica alle semifinali dei 200 metri con il tempo di 20"29, suo record stagionale. Fuorichiudono le eliminatorie del duo libero in sesta posizione con un totale di 91.2000 punti (27.6000 esecuzione, 36.0000 impressione artistica, 27.6000 difficoltà).