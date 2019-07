"Milano-Cortina non è a rischio, nessuno lo ha mai detto. Sono considerazioni di altra natura quelle espresse ieri". Come riporta l'Ansa, è quanto assicura il presidente del Coni Giovanni Malagò, all'indomani delle parole dure usate in Senato riguardo il ddl in materia di sport e i rischi che corre l'Italia agli occhi del Cio.