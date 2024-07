Olimpiadi Parigi 2024, calcio: i criteri di qualificazione al torneo, il sistema e tutto il regolamento

LIMITI D’ETA’

Le squadre maschili sono limitate a giocatori under 23 (nati a partire dal 1° gennaio 2001, quindi che abbiano 23 anni nel periodo dei Giochi Olimpici di Parigi 2024) con un massimo di tre giocatori fuori età ammessi – regola in vigore dal 1996 - e convocabili per raggiungere il numero di 18 giocatori, mentre non ci sono limiti di età per le squadre femminili.