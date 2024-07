Olimpiadi Parigi 2024, chi sostituisce Sinner? Il regolamento e le scelte dell'Italia

Le varie nazionali avevano tempo per sostituire un giocatore fino alle 23:59 del 19 luglio, come specificato da regolamento ITF (si può sostituire un giocatore con un tennista già qualificato, ma che non avrebbe gareggiato, in base anche alla ranking del 10 giugno 2024). L'avrebbero potuto sostituire con il meglio classificato al momento dell'entry list olimpica, ma nel momento in cui viene superata la deadline il posto viene occupato dal doppista con la miglior classifica in singolare.