Olimpiadi Parigi 2024, quando iniziano e quando finiscono: le date e dove vederle in tv e streaming

Tutte le informazioni utili sulle, che si disputano in, in particolare a. L'Italia non è presente nei tornei calcistici, ma l'evento promette comunque grande spettacolo.Ancora una volta, l'Italia calcistica non è rappresentata nei Giochi Olimpici: sia la squadra maschile che quella femminile non hanno staccato il pass per l'edizione francese, presenti invece le più grandi rappresentative del pianeta e non solo gli Under.Ogni squadra infatti può convocare tre fuori quota, ragion per cui sono diversi i giocatori esperti a partecipare al torneo insieme alle stelle del futuro, in lotta per la medaglia d'oro delle Olimpiadi: la più preziosa del mondo, la più ambita.

- Le Olimpiadi di Parigi 2024 prendono il via il, con una novità: per la prima volta nella storia, la Cerimonia di Apertura dei Giochi Olimpici non si svolge in uno stadio. Nel programma del day one infatti, migliaia di atleti sfilano in barca lungo la Senna, il fiume che attraversa Parigi, davanti a centinaia di migliaia di spettatori.- Le Olimpiadi di Parigi si chiudono l', quando è in programma lo spegnimento del braciere e la consegna della bandiera olimpica al sindaco della città che ospiterà i Giochi nella successiva edizione: Los Angeles 2028.

RaiDiscovery+ (Eurospor)Ci sono due opzioni per vedere in diretta le Olimpiadi e il torneo calcistico. Sul sito o l'app di Discovery+ è disponibile l'intera edizione dei Giochi Olimpici, mentre la Rai trasmette 360 su Raiplay, Rai 1, Rai 2 e Rai Sport, dunque in chiaro e gratis per tutti.Eurosport fa parte di Discovery+ ed è dunque disponibile anche su DAZN: gli abbonati alla piattaforma possono seguire le Olimpiadi in diretta tv e streaming.Sky, inoltre, ha annunciato un accordo con Warner Bros. Discovery, grazie al quale gli abbonati hanno inclusi nel loro abbonamenti dieci canali Eurosport per seguire i Giochi Olimpici di Parigi 2024. Ai canali Eurosport 1 ed Eurosport 2 se ne aggiungono altri otto nuovi, tra i quali uno in 4K, interamente dedicati all'evento.

24 luglioGruppo C: tba - Spagna (ore 15:00, Parc des Princes, Parigi)Gruppo B: Argentina - Marocco (ore 15:00, Stade Geoffroy Guichard, Saint-Étienne)Gruppo C: Egitto - Rep. Dominicana (ore 17:00, Stade de la Beaujoire, Nantes)Gruppo A: tba - Nuova Zelanda (ore 17:00, Stade de Nice, Nizza)Gruppo D: tba - Paraguay (ore 19:00, Stade de Bordeaux, Bordeaux)Gruppo B: tba - Ucraina (ore 19:00, Stade de Lyon, Lione)Gruppo D: Mali - Israele (ore 21:00, Parc des Princes, Parigi)Gruppo A: Francia-USA (ore 21:00, Stade Vélodrome, Marsiglia)Tutte le partite sono disponibili su Eurosport e Discovery+. Non è stato ancora annunciato, invece, il calendario della Rai.

25 luglioGruppo A: Francia-Colombia | 21:00 | Stade de Lyon (Match 1)Gruppo A: Canada-Nuova Zelanda | 17:00 | Stade Geoffroy-Guichard, Saint-Etienne (Match 2)Gruppo B: USA-tba | 21:00 | Stade de Nice (Match 3)Gruppo B: Germania-Australia | 19:00 | Stade de Marseille (Match 4)Group C: Spagna-Giappone | 17:00 | Stade de la Beaujoire, Nantes (Match 5)Group C: tba-Brasile | 19:00 | Stade de Bordeaux (Match 6)Tutte le partite sono disponibili su Eurosport e Discovery+. Non è stato ancora annunciato, invece, il calendario della Rai.

Discovery+RaiplayDAZN (Eurosport)Sky Go