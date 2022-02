È bronzo doppio bronzo azzurro ai Giochi olimpici invernali di Pechino 2022 con Davide Ghiotto nei 10mila metri maschili di speed skating e Dorothea Wierer nello sprint biathlon. Due bronzi nel giro di pochi minuti conquistati dai due atleti italiani, per un totale di 10 medaglie azzurre: numero che consente all'Italia di eguagliare - già a metà Olimpiade - il bilancio di Pyongchang 2018.



PATTINAGGIO MASCHILE - Ghiotto fa la storia del pattinaggio di velocità italiano: grazie al suo bronzo, gli azzurri si aggiudicano la seconda medaglia nello speed skating. Sul podio, prima di lui, Nils van der Poel- con un oro da record mondiale – e al secondo posto Patrick Roest dell'Olanda. Buona prestazione anche per l’azzurro Michele Malfatti che ha concluso la sua prova al nono posto.



SPRINT FEMMINILE - La decima medaglia azzurra dei Giochi invernali è di Dorothea Wierer, che chiude in terza posizione dietro alla norvegese Roiseland e alla svedese Elvira Oeberg. Per l'azzurra è il terzo bronzo in tre edizioni delle Olimpiadi, dopo i primi due conquistati nel 2014 e 2018 nella gara a squadre.