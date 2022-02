L'Olimpiade invernale di Pechino 2022 per l'Italia si apre e si chiude nel segno di Francesca Lollobrigida. Dopo la prima medaglia (d'argento nei 3000), oggi ne ha vinta un'altra (di bronzo, la 17esima per gli Azzurri).



La 31enne atleta romana è arrivata terza nella gara di pattinaggio sul ghiaccio in velocità su pista lunga (16 giri) con partenza in linea (Mass Start) dietro all'olandese Irene Schouten e alla canadese Ivanie Blondin. Domani la Lollobrigida avrà l'onore di sventolare la bandiera tricolore italiana nella cerimonia di chiusura.



Ecco le sue parole dopo l'arrivo: "Come ho sempre detto, questa è una gara nella quale può accadere di tutto e per questo sono contenta. Con 17 donne nella stessa gara può succedere qualsiasi cosa e l'incertezza rende la prova spettacolare. Il mio carattere ha fatto la differenza, questa gara mi ha messo grande pressione. Ho tenuto duro e recuperato nel finale".