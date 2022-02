è nella storia: l'atleta italiana si è aggiudicata l'oro nei. Per l'Italia è il primo oro in questisu cinque medaglie. Mentre per l'azzurra è la decima medaglia olimpica nella sua carriera, con la quale ha eguagliato il record distorica fondista degli anni '90. Grazie a questo traguardo, con il tempo di 42.48, Fontana ha raggiunto la vetta più alta della classifica dei plurimedagliati italiani ai Giochi invernali.Durante la gara la valtellinese ha superato l’olandeseun giro e mezzo dalla fine, lasciando l'argento all'avversaria. Sul podio, con il bronzo, ancheper il Canada.​Con la vittoria della Fontana, finora gli azzurri hanno collezionatodi cui l'ultimo conquistato in mattinata diLa prima medaglia ottenuta è quella dicon l'argento nello