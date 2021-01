La Florida si propone come alternativa a Tokyo per l'Olimpiade della prossima estate. Come riporta l'Ansa, lo stato americano ha scritto una lettera al Comitato olimpico internazionale incoraggiandolo a prendere in considerazione il trasferimento dei Giochi se i giapponesi si fanno da parte a causa della pandemia.



"C'è ancora tempo per inviare un team in Florida a incontrare funzionari statali e locali per lo svolgimento dei Giochi", ha scritto il Chief Financial Officer del 'Sunshine State' Jimmy Patronis, ricordando che la Florida ha consentito con successo lo sport durante la pandemia, perfino con presenza del pubblico come succederà il prossimo 7 febbraio a Tampa Bay (22mila spettatori ammessi) per il Super Bowl tra Buccaneers e Chiefs.