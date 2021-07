Dopo la prima giornata di Olimpiadi ( QUI il racconto completo ) con due medaglie conquistate dall'Italia, Dell'Aquila oro nel taewkwondo e Samele argento nella sciabola, e dopo la seconda giornata ( QUI il racconto completo ) che ha portato in dote le tre medaglie di bronzo di ​Elisa Longo Borghini nella prova su strada di ciclismo, Odette Giuffrida nello Judo e Mirko Zanni nel sollevamento pesi categoria -67 kg,va in semifinale Daniele Garozzo che batte ai quarti il francese Lefort 15-10.Eliminato al primo step Cassandro, uno dei favoriti per una medaglia.Prima sconfitta per l'Italovelly maschile, che cadono 3-0 contro la Polonia campione del mondo.: Eliminato Lorenzo Sonego nel tennis maschile. L’azzurro è stato battuto 6-4 3-6 6-4 dal georgiano Nikoloz Basilashvili.​Diana Bacosi è argento nel tiro a volo. La campionessa olimpica in carica si arrende soltanto nella finalissima alla statunitense Amber English che segna il record olimpico per l'oro.Terza sconfitta per l'Italia femminile che si arrende 22 a 10 contro il Giappone.sia Fognini che Giorgi pasano agli ottavi. Battuti rispettivamente il bielorusso Gerasimov e la russa Vesnina​che chiude in 58”33 dietro il marziano Adam Peaty (57”33) e l’olandese Arno Kamminga (58”00) e riporta una medaglia nella specialità 21 anni dopo l'oro di Fioravanti. La seconda è invece per la staffetta 4x100 stile libero maschile con Miressi, Ceccon, Zazzeri e Frigo: che chiudono al secondo posto segnando un record storico per la disciplina e guadagandosi la medaglia d’argento!​: nelVince Blummenfelt, argento per Yee (Gran Bretagna), bronzo al neozelandese Wilde. Male gli italiani: Pozzatti 37°, Stateff 39°.​ Neidonne vince la canadese ​Margaret MacNeil, mentre ​Stefano Ballo manca di 13 centesimi la finale dei. In finale neili ci sarà Martina Carraro. ​Ha perso invece Katie Ledecky nella finale dei, la sua gara, ancora dall'australiana Ariarne Titmus nei 400 stile libero. ​Fabio Basile fuori al primo turno nel Judo -73kg sconfitto dal coreano Changrim An.