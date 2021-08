La finale che tutti aspettavano, quella tra le due squadre di maggior qualità presenti alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Sarà un Brasile e Spagna all’insegna del grande equilibrio con Dani Alves e compagni favoriti per il successo finale, secondo i betting analyst, in quota a 1,79 nel testa a testa contro l’1,99 riservato alla truppa spagnola. Nei 90 minuti l’«1» verdeoro si gioca a 2,65 contro il 2,80 dell’«X» e il 3 del segno «2». Prevista una partita con pochi gol con lo 0-0 come risultato più probabile in quota a 5,20. Vale 6 volte la posta l’1-0 brasiliano contro i il 6,40 dello 0-1 spagnolo. Da non sottovalutare l’opzione supplementari. La vittoria nell’extra time del Brasile si trova ia quota 10 mentre vale 12 il successo della Spagna entro il centoventesimo minuto. Quota 8,80 per entrambe le formazioni in caso di vittoria ai calci di rigore.