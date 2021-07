L’Italia arriva a Tokyo con "la squadra più forte di sempre". Parole di Giovanni Malagò, presidente del Coni, il quale crede in un grande risultato nelle imminenti Olimpiadi estive. Per gli esperti, la squadra tricolore dovrà cercare di duellare con la Francia nel medagliere. I transalpini risultano favoriti a chiudere la rassegna con più medaglie rispetto all’Italia, a 1,55, mentre proprio gli azzurri si giocano a 2,25 nel testa a testa. Per la vittoria del medagliere l’Italia è ovviamente lontana dalle big e quotata a 300,00. Cifra rasoterra invece per gli Stati Uniti d’America, già capaci di prevalere a Rio de Janeiro 2016 con 121 medaglie: i bookie offrono il bis a 1,10. La sola Nazione che potrebbe impensiere gli statunitensi è la Cina, seppur lontana, a 7,50. Pagano infine 10 volte la posta giocata i padroni di casa del Giappone.