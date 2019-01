L’Udinese a centrocampo studia l’uruguaiano Acevedo (‘99, Liverpool Montevideo). Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, sul taccuino anche Cigarini (Cagliari), Hetemaj (Chievo) e Inler (Basaksehir).



Il Cagliari aspetta Oliva (costato 5 milioni più bonus dal Club National), mentre sta per sfumare Nandez del Boca. Sempre caldo lo scambio Farias-Falcinelli col Bologna, per la difesa piace Peluso, ma il Sassuolo non dà il via libera se non trova una alternativa.