. Anzi: "A fargli il più grosso degli in bocca al lupo", come ci ha raccontato in esclusiva dallo stadio di Ferentino, dove il nuovo allenatore della prima squadra bianconera (in attesa del comunicato ufficiale) sta scontando la giornata di squalifica per essere poi pronto a vestire giacca, cravatta, quel sogno che coltivava. Adesso a occhi aperti.Olivera allena oggi l'Under 15 del Frosinone: ha raggiunto il vecchio compagno per salutarlo, confrontarsi, dargli la prima pacca sulla spalla verso la nuova esperienza. Lo abbiamo intervistato.