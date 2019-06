Dani Olmo apre al Milan, senza mezzi termini. Impegnato con la Spagna nell’Europeo Under 21 che si sta svolgendo in Italia (domani è in programma la finale tra le Furie Rosse e la Germania alle 20.45), l’esterno d’attacco della Dinamo Zagabria ha “chiamato” i rossoneri. Queste le sue parole riportate da Marca in merito al futuro dopo il raggiungimento della finale del torneo: “In questo momento sono concentrato sull'Europeo, vediamo cosa succederà. Il Milan? È un grande club”.







NEI PENSIERI DI GIAMPAOLO - Olmo ha letteralmente stregato gli scout rossoneri quando il direttore sportivo era Leonardo, ora al Paris Saint-Germain. Lo spagnolo della Dinamo Zagabria era apprezzato dal dirigente brasiliano anche per la sua grande duttilità: esterno offensivo, ma all’occorrenza anche trequartista o mezzala, nella Dinamo come in nazionale. Il presidente della Dinamo Zagabria Mamic lo ritiene 'meglio di Boban e Prosinecki alla stessa età’ e per questo chiede quasi 30 milioni di euro per il suo cartellino, in scadenza nel 2021. Il Milan con Leonardo nelle vesti di dirigente e Rino Gattuso in panchina pensava concretamente al colpo, ma ora sono cambiati i dirigenti e anche l’allenatore. Marco Giampaolo, nuovo tecnico rossonero, apprezza sicuramente le qualità tecniche di Olmo, ma non lo ritiene adatto per il suo sistema di gioco, il 4-3-1-2. Da mezzala, infatti, lo spagnolo sarebbe adattato e avrebbe bisogno di un lungo periodo per entrare nei meccanismi rossoneri; sulla trequarti, invece, gli slot sono già occupati da Lucas Paquetá e all'occorrenza Suso (in caso di permanenza) o Hakan Calhanoglu. Olmo resta tra i giocatori apprezzati dal Milan, ma non è una priorità del nuovo corso targato Giampaolo. La dirigenza lo sa e ha gli occhi puntati altrove per provare a tornare subito in Champions League.