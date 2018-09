Ha creato scalpore, in Svezia, la scelta di Robin Olsen di non parlare con la stampa dopo la sfida della sua nazionale in Nations League contro la Turchia. Per questo il portiere della Roma è finito nel mirino della critica. In sua difesa, però, sono accorsi i compagni di squadra, che ai microfoni del principale quotidiano svedese, hanno preso le parti all'estermo difensore. Il primo a farlo è stato Pontus Jansson: "Nelle prime giornate di campionato Robin ha giocato bene. Certo, è difficile sostituire Alisson che è stato il miglior portiere della passata Serie A, ma per ora Olsen se la sta cavando bene”.



Ha parlato anche il centrocampista del Genoa Hiljemark: "La Roma è un grande club e ci ovviamente Robin ha qualche pressione in più nel dover sostituire Alisson, ma non si può impiccare il portiere se la squadra perde o pareggia una partita. Ma la Roma non ha fatto un grande cambiamento in porta, Olsen è un grande portiere e lo ha dimostrato anche al Mondiale".