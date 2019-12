Non solo Gabigol. Nel Flamengo pigliatutto c’è un’altra stella che sta brillando, una stella non più giovanissima che ha iniziato ad essere così appariscente solamente da quando indossa i colori rossoneri. Il suo nome è Bruno Henrique e vuol continuare a illuminare i cieli brasiliani, ora più che mai, dopo aver trovato il suo posto nel mondo.



ESPLOSIONE TARDIVA – Bruno Henrique ha avuto una carriera altalenante e contraddistinta da più luci che ombre. Nato nel 1990 a Belo Horizonte, fa parte delle giovanili della squadra più blasonata della città, il Cruzeiro. I dirigenti del club però lo bocciano in fretta perché non intravedono in lui chissà quale potenziale e le annate seguenti all’Uberlândia e all’Itumbiara, confermano questa tesi: il ragazzo non è né una punta, né un’ala, fa tanto movimento ma segna poco. Il trasferimento al Goiás nel 2015, però, smentisce finalmente questi discorsi, e con sette reti e dieci assist in trentacinque presenze Bruno comincia ad alzare un po’ la cresta tra i tanti talenti brasiliani emergenti.



EUROPA – Nel gennaio 2016 la mossa che col senno di poi non andava messa in pratica: il trasferimento al Wolfsburg (che si salva solo nello spareggio contro il Braunschweig) è un disastro, con neanche seicento minuti disputati in un anno. Nel 2017 il pronto ritorno in Brasile: il Santos lo chiama e la sua prima stagione è ottima, condita da undici reti e tredici assist. Il 2018 però, quando tutto sembrava aver preso una strada dritta e lineare, è negativo, con solo una rete e tre assist accumulati.



FLAMENGO – La squadra di Rio de Janeiro, dopo le cessioni illustri di Vinicius al Real Madrid e di Paquetà al Milan, decide di dare una chance al funambolo di Belo Horizonte. Sarà la mossa, insieme all’arrivo di Gabigol, che scriverà una delle pagine più belle della storia del club. Bruno Henrique, nel ruolo ormai fatto suo di ala sinistra con l’ex Inter prima punta, compie meraviglie totalizzando ventisei reti e nove assist, diventando il miglior giocatore (con cinque reti e sei assist) della Copa Libertadores, vinta in finale contro il River Plate, e trionfando nel campionato brasiliano con dei numeri da record per i rossoneri: 90 punti (+16 su Santos e Palmeiras), 86 gol fatti (+22 sul Gremio), +49 di differenza reti. Ma non è finita qua, a settembre, un’altra dolce giornata per Bruno Henrique, che debutta in nazionale nell’amichevole contro la Colombia. Una carriera da “meglio tardi che mai”, una carriera da genio incompreso che qualcuno ha avuto voglia di comprendere una volta per tutte e, a ventinove anni, il tempo per chiuderla ancora meglio ce n’è ancora.