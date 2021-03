Merih Demiral è ormai da mesi al centro dell'attenzione. Qualche infortunio di troppo eppure dato per scontento di un utilizzo non ancora da titolare inamovibile, poi l'errore che è costato la Champions alla Juve (tra i tanti dei bianconeri), un altro infortunio e la partenza per la Nazionale da cui tornerà positivo al Covid. Ma al di là di questo rumore resta una posizione di non incedibilità rispetto al passato: la Juve ha bisogno di plusvalenze reali, lui ha molto mercato, in caso di offerta superiore ai 30 milioni può partire. E i suoi agenti sondano il mercato in Premier, lo United è in pole.