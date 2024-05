Olympiacos-Fiorentina, chi vincerà la Conference League? Le quote sulla finale

Ormai è tutto pronto per la finale della terza edizione della UEFA Conference League, il nuovo torneo della federazione calcistica europea che nelle prime due finali ha visto protagoniste (anche se in termini diversi) le squadre italiane, con la vittoria della Roma e la sconfitta della Fiorentina. Proprio la squadra di Vincenzo Italiano vuole finalmente chiudere il cerchio e ottenere una meritata rivincita nell’ultimo atto di quest’anno. L’avversario però, non è dei più semplici: l’Olympiacos dell’ex Jovetic, infatti, è una squadra davvero ostica, in grado di proporre un calcio moderno e di portare in alto la bandiera della Grecia con dignità e onore. Inoltre, proprio la finale si svolgerà in terra ellenica, con la OPAP Arena di Atene pronta a ospitare tantissimi tifosi per un sostegno di alto livello.

Olympiacos-Fiorentina, le quote della finale di Conference League

L’incertezza su questa finale è ancora presente. D’altro canto entrambe le squadre hanno dimostrato di poter vincere le proprie partite con contenuti tecnico-tattici e sono state capaci di ritagliarsi uno spazio di livello nel panorama europeo.Dando uno sguardo alle quote di vari bookmakers prima della finale e alla loro comparazione, si può notare come al momento proprio la Fiorentina, nonostante il potenziale fattore campo contrario, sia la favorita per la conquista della coppa. Una vittoria dei viola è infatti quotata tra 2.35 e 2.40, in ribasso rispetto a una vittoria della compagine greca, che invece è quotata tra 3.10 e 3.20, così come la quota del pari si attesta attualmente sugli stessi valori (quindi tra 3.10 e 3.20) per l’ultimo atto di questa Conference League.

Le due squadre si propongono con moduli offensivi (entrambe 4-2-3-1), quindi potrebbe essere lecito aspettarsi una partita divertente e ricca di gol. Proprio in tal senso, la quotazione principale dell'over 2,5 è di 2.10 mentre è molto più complesso è difficile, secondo i bookmakers, che la partita termini con un punteggio under 2.5, vista anche la quota di 1.65 attualmente presente.

Le quote promuovono quindi la Fiorentina prima del match ma è altamente possibile che, per vari fattori, la finale di Conference League possa vivere di un sostanziale equilibrio. Di certo la partita potrebbe essere una consacrazione non solo per la squadra viola ma per Vincenzo Italiano come tecnico. L’allenatore ex Spezia e Trapani è infatti ancora a caccia del suo primo trofeo e vuole riportare una coppa europea a Firenze dopo lunghissimi anni di assenza. Capiremo mercoledì sera se la Fiorentina riuscirà a rispettare il suo status di favorita contro una squadra che, però, non andrà assolutamente sottovalutata.