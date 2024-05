Olympiacos-Fiorentina: le probabili formazioni, dove vedere la finale di Conference League in tv e streaming

Partita: Olympiacos-Fiorentina

Data: mercoledì 29 maggio 2024

Orario: 21.00

Canale TV: DAZN, Sky Sport

Streaming: DAZN, Sky Go, NOW

La finale, per il secondo anno consecutivo.Un appuntamento con la storia, con l’obiettivo di tornare al successo in Europa (63 anni dopo l’unico successo in Coppa delle Coppe) e di riportare un trofeo a Firenze dopo la Coppa Italia del 2001.Olympiacos-Fiorentina, valevole per la finale di Conference League, sarà trasmessa in diretta tv anche da DAZN. In streaming attraverso pc, smartphone, tablet, smart tv, console di gioco (Xbox e PlayStation) e dispositivi come TIMVISION Box, Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast sarà disponibile tramite app DAZN. Inoltre, sarà visibile in diretta tv su Sky Sport, nonché in diretta streaming su NOW e su Sky Go.: Tzolakis; Rodinei, Retsos, Carmo, Ortega; Chiquinho, Iborra, Hezze; Podence, El Kaabi, Fortounis. All. Mendilibar.

: Terracciano; Dodo, Milenkovic, Quarta, Biraghi; Arthur, Bonaventura; Nico Gonzalez, Barak, Kouamé; Belotti. All. Italiano.