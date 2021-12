Kostas Manolas è ufficialmente un nuovo giocatore dell'Olympiacos. Dopo sette anni il difensore ormai ex Napoli fa ritorno a casa. Ecco il messaggio dello stesso giocatore greco che accoglie così sui social l'esperienza 2.0:



"Felicissimo di essere tornato nella mia squadra del cuore! Vorrei ringraziare il presidente della squadra, Vangelis Marinakis e la gente dell'Olympiacos per il suo amore e la sua accoglienza. Prometto di perdere l'anima per restituire l'affetto! Forza Olympiacos!".