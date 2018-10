Pedro Martins, tecnico dell'Olympiacos, commenta in conferenza stampa il ko contro il Milan: "Quando giochi contro squadre così devi restare concentrato per novanta minuti, purtroppo ho dovuto sostituire Torosidis e quello ha cambiato tutti i piani. Dovevo togliere Yaya Touré e purtroppo in quel momento abbiamo preso il primo gol. Questi dieci minuti ci hanno impedito di fare risultato in un campo storico, quindi sono molto triste. 4000 tifosi in trasferta? Abbiamo un pubblico fantastico e dobbiamo accontentarlo vincendo, non giocando bene solo per 70 minuti. Dobbiamo migliorare su quello: avevamo studiato il Milan, perché è una squadra di qualità".