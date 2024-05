Olympiacos, Mendilibar: "Percorso simile rispetto a quello col Siviglia l'anno scorso. So già chi schierare"

Il tecnico dell'Josè Luisha parlato in conferenza stampa alla vigilia della finale di Conference League contro la Fiorentina:“L’anno scorso col Siviglia l’abbiamo preparata in maniera simile, gli avversari sono stati differenti ma il cammino nel punto di partenza e nell’arrivare alla finale è stato simile”.– “Anche questa rientra nelle somiglianze. Quest’anno ho due attaccanti centrali, El Kaabi ci ha portati fin qui ma entrambi, anche El Arabi, sono stati utili”.

“E’ positivo avere una personalità allegra come la sua in squadra, utile. Siamo tutti contenti in questa situazione”.“Giochiamo con altri dieci oltre all’attaccante, se si preoccupano tanto di uno per noi è ottimo. E’ giusto che lo temano, ma serve rispetto per tutti, come noi lo abbiamo per loro tutti”.“Dobbiamo continuare come abbiamo fatto fino ad ora, è l’ultima partita e vale tanto, ma non dobbiamo dimenticare come siamo arrivati fin qua”.

“Credo che i miei giocatori abbiano molta voglia, non sono così meticoloso nel valutare gli sguardi. Giocheremo contro un avversario che cercherà di batterci, ma è una partita da giocare al massimo come sempre”.“C’è tanta fame, tanta voglia di vincere, sarebbe strano il contrario. Manca una sola seduta, ci aspettiamo il massimo”.“Quella partita ha mostrato a noi stessi e a tutti gli altri ciò di cui siamo capaci. Siamo andati in Serbia, campo neutro, e abbiamo fatto di tutto per ribaltarla. Abbiamo preso coscienza di quel che potevamo raggiungere”.

“Sono molto tranquillo, non vedo l’ora di svolgere l’ultimo allenamento. Spero che non ci sia nessun imprevisto”.TITOLO – “Sì, ho scelto la formazione, ce l’ho chiara così come il piano di gioco. Il cammino è composto di quattro turni eliminatori andata e ritorno, abbiamo perso solo all’andata con il Maccabi, poi abbiamo avuto la meglio anche quando non eravamo favoriti. E’ stata una maratona, un insieme di momenti diversi”.