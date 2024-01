L'Olympiacos ha battuto la concorrenza del Nottingham Forest e s'è accaparrata le prestazioni dell'attaccante portoghese Gelson Martins. Acquistato quattro anni fa dall'Atletico Madrid per 30 milioni di euro, il calciatore classe '95 è stato liberato dal Monaco a sei mesi dalla scadenza del contratto visto che fino a questo momento non era mai sceso in campo.