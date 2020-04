Tra i vari giocatori che il Torino sta seguendo in vista della prossima stagione c'è anche il terzino greco ​Kōstas Tsimikas. Classe 1996, il difensore di proprietà dell'Olympiakos nelle ultime stagione si è messo in luce arrivando anche a conquistare la maglia della propria nazionale.



Il prezzo del cartellino di Tsimikas è alto, servono almeno 10 milioni di euro, ma il Torino la prossima estate potrebbe approfittare dei guai che rischia di passare l'Olympiakos che ora è al centro di un'inchiesta per il calcioscommesse e rischia anche la retrocessione nella serie B greca.