Terminato il ritiro a Pinzolo, il Torino ha iniziato una mini tournée in Francia nella quale sarà impegnato in tre diverse amichevole, la prima è contro l'Olympique Lione, squadra che ha terminato al sesto posto l'ultimo campionato ottenendo la qualificazione all'Europa League. Il calcio d'inizio della gara è mercoledì 31 luglio 2024 alle ore 20 allo stadio 'Pierre Rajon' di Bourgoin-Jallieu.Partita: Olympique Lione-TorinoData: mercoledì 31 luglio 2024Orario: 20.00Canale TV: Dazn

Streaming: DaznLa partita amichevole Olympique Lione-Torino può essere vista solamente sulla piattaforma streaming Dazn, a cui si può accedere da qualsiasi tipo di dispositivo tramite l'apposita App: smart TV, computer, tablet, smartphone o le varie console.Paolo Vanoli non può ancora contare sugli infortunatima, per la prima volta, potrà schierare il neoacquisto, arrivato negli scorsi giorni al Torino. Lo scozzese dovrebbe però partire dalla panchina: in campo dal primo minuto spazio alla coppia Antonio Sanabria e Duvan Zapata.

Milinkovic-Savic; Vojvoda, Coco, Masina; Bellanova, Tameze, Ricci, Ilic, Lazaro; Sanabria, Zapata: Perri; Mata, Adryelson, Caleta-Car, Abner Vinicius; Caqueret, Matic, Tolisso; Mama Baldé, Orban, Fofana