Grande serata di calcio, con la sfida amichevole tra Olympique Marsiglia e Napoli in programma alle ore 21 allo stadio Vélodrome della città francese: in seguito alla sconfitta contro il Benevento e il pareggio contro la Cremonese ma soprattutto alla splendida vittoria sui campioni d'Europa del Liverpool, la squadra di Carlo Ancelotti affronta quella di André Villas Boas in un test di lusso. Dopo oggi, i partenopei affronteranno per due volte consecutive il Barcellona negli Stati Uniti, prima a Miami l’8 agosto e poi il 10 ad Ann Arbor. In attesa del "colpo da 90" auspicato da Ancelotti in avanti, oggi in campo il giovane nuovo acquisto Eljf Elmas e ancora una volta lo spagnolo Josè Callejon da playmaker. La partita cade nel centoventesimo anno di fondazione del club francese, che ha scelto proprio il Napoli per festeggiare con i propri tifosi: saranno ben 40 mila i supporter transalpini allo stadio, dove tuttavia non ci saranno napoletani, visto che la trasferta è vietata ai tifosi partenopei a causa di alcuni scontri avvenuti in passato in occasione delle coppe europee. L'Olympique presenta ufficialmente la prima squadra, mentre il calcio di inizio verrà affidato ad un doppio ex d'eccezione, Alain Boghossian.



LE FORMAZIONI UFFICIALI:



OLYMPIQUE MARSIGLIA (4-3-3): Mandanda; Sakai, Caleta-Car, Kamara, Amavi; Sanson, Strootman, Chabrolle; Sarr, Payet, Radonjic.



NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Hysaj, Manolas, Luperto, Ghoulam; Elmas, Fabian; Callejon, Mertens, Insigne, Milik.





h 21.00 Stadio Vélodrome, Marsiglia: OLYMPIQUE MARSIGLIA-NAPOLI LIVE





LA CRONACA: