è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara con l'Atalanta: "Da giorni pensiamo solo all’Atalanta, peccato che Murillo ha ancora un piccolo problema, Ounhai ha invece un’infezione molto noiosa per lui. Merlin e Soglo invece faranno parte della squadra”.“Domani. Serve qualcosa di grande, anche da parte del pubblico. Dobbiamo andare oltre, fare di più. L’Atalanta è molto difficile da affrontare anche seriesce a fare la differenza. L’Atalanta non ha soltanto giocatori forti, ma anche iDa tanti anni giocano allo stesso modo e riescono ad arrivare sempre quinti o sesti, anche in questa stagione stanno facendo bene. Per me sono un grande esempio, Gasperini è lì da otto anni, ha un grande rapporto con la società e ha fissato il suo stile di gioco nella squadra, scegliendo i calciatori che servono,L’Atalanta ha tanti giocatori, domenica scorsa abbiamo visto che hanno giocato calciatori importanti comeIn questo momento loro non sono titolari ma riescono a dare il massimo comunque. L’Atalanta gioca bene,

“Il Marsiglia non è solo un club, è una città intera. Tutti domani sera vorranno vincere con l’Atalanta, tutti vogliono andare in finale., anche noi non ci credevamo vedendo come giocavano, hanno giocato una gara straordinaria raggiungendo un risultato importante. Hanno strabiliato”.