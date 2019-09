Nel derby San Tommaso-Messina, gara valida per il campionato di Serie D, vinta dai padroni di casa per 2-0, c'è stata una rissa. Rientrati negli spogliatoi, racconta Avellinotoday, i giocatori delle due squadre sono arrivati a contatto, scatenando una violenta rissa. Il motivo? Un equivoco.



I giocatori del San Tommaso, hanno salutato anche i supporters del Messina, al termine ella gara, dato che le due tifoserie sono gemellate. Gemellaggio non noto ai giocatori del Messina, che pensavano a uno sfottò. Ad avere la peggio Liquidato, allenatore del San Tommaso: nel fare da paciere, ha riportato diverse ferite, finendo in ospedale.