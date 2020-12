Dopo quasi nove anni, Antonino Speziale torna libero. L'ultrà del Catania, infatti, sconterà domani - 15 dicembre - la pena di otto anni e otto mesi: fu condannato nel 2007 per gli scontri del 2 febbraio, giorno del derby Catania-Palermo e degli scontri tra tifoserie in cui perse la vita l'ispettore capo di polizia Filippo Raciti. Giuseppe Lipera, legale di Speziale, ha dichiarato: "Ci crederò soltanto quando lo vedrò uscire dal carcere di Messina - riporta lasicilia.it - visto quello che abbiamo passato per questo caso".