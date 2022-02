Il portiere camerunese dell'Ajax, André Onana, ha parlato a Nos in Olanda confermando l'addio al club olandese per firmare a parametro zero contro l'Inter.



"Ho fatto del mio meglio per questo club, quindi penso che fosse importante per me cercare una nuova sfida. Penso che sia mio diritto firmare il contratto o non firmare il contratto. Alla fine, la vita è fare delle scelte. Penso di aver fatto un ottimo lavoro per questo club già da tanti anni e penso che il mio tempo all'Ajax sia finito".