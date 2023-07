Maguire sbaglia, Onana gli urla dietro.



Succede stanotte durante Man Utd - Borussia Dortmund. Dopo aver sventato il pericolo con una gran parta, Onana rincorre il difensore inglese per fargli notare l’errore. Maguire non reagisce e a testa Cina se ne va. pic.twitter.com/5iq4i6bapO — Il Calcio Inglese (@calcioinglese) July 31, 2023

La personalità forte diè nota e all'Inter hanno imparato a conoscerla in un solo anno. Un leader, che non ha paura di discutere anche animatamente con i compagni per situazioni di gioco.Sono diventate virali le immagini dell'amichevole tra i Red Devils e il. Al 48' della sfida, con gli inglesi sotto per 1-2, un errore del difensore inglese regala una clamorosa occasione ai gialloneri sventata dal portiere camerunese con una grande parata e poi vanificata dall'attaccante dei tedeschi, che fallisce il tap in. La reazione di Onana?- Una piccola scintilla subito spenta, che ha riportato alla memoria un episodio anche più clamoroso accaduto in nerazzurro. 22 febbraio, l'Inter è impegnata a San Siro con ilnell'andata degli ottavi di finale di Champions League. A gioco fermo Onana si scatena controe volano parole forti, fondamentale l'intervento diche copre la bocca del portiere camerunese ed evitare che la lite proseguisse.