"Credevamo in noi stessi ed eravamo molto vicini a toccare la gloria. Non abbiamo toccato la gloria ma abbiamo toccato il cuore di tutti gli interisti. Dobbiamo essere orgogliosi della stagione che abbiamo vissuto insieme". Sono queste le parole cheha deciso di affidare al proprio ufficiale Instagram per commentare l’amara sconfitta dell’Inter nella finale di Champions League. Un mancato successo che ha coronato il Manchester City campione d’Europa per la prima volta nella storia del club.Un futuro su cui non si è voluto sbilanciare nemmeno a Sky Sport nel post partita: “poi a certi livelli non sai mai come può andare. Non ho problemi con i nerazzurri, sono a loro disposizione.". E l’Inter cosa dirà di fare a Onana?L’orgoglio vissuto per la stagione in nerazzurro si mescola incessantemente con una mancata conoscenza del prossimo passo da effettuare nella sua carriera da professionista. Se questi due indizi non fanno una prova, è chiaro che la narrazione dell’ex Ajax ci porta di fronte a un quadro ben chiaro della situazione:Arrivato dall'Olanda lo scorso 1° luglio a parametro zero,Ed è su questa base che bisogna ragionare: se l’Inter decidesse di liberarsi di Onana, ecco che il giocatore cresciuto nella cantera blaugrana rispetterebbe la scelta compiuta, “facendo ciò che gli verrebbe detto di fare” per usare le sue stesse parole., in un modo o nell'altro,Onana, infatti, piace anche al Manchester City di Pep Gaurdiola. Rivali nella serata di ieri ma possibili amici e amanti nel futuro prossimo.. In ottica mercato, i Blues hanno già dimostrato di poter investire imponenti somme senza alcun timore.– che non ha entusiasmato nel suo primo anno a Londra dopo il trasferimento dal Napoli - individuato come uno dei possibili sostituti di Milan Skriniar, che volerà a Parigi dal prossimo 1° luglio. Una plusvalenza nella plusvalenza.