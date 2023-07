Il portiere camerunese, ormai ceduto al Manchester United, ha dichiarato in un'intervista alla Gazzetta dello Sport:Ho rivisto i miei compagni ad Appiano e ora ho tanta voglia di iniziare questa nuova esperienza, entusiasmante e con un allenatore come ten Hag che per me è un maestro. Andrò in un grande campionato e in un grande club, che ha una storia enorme proprio come quella dell'Inter: ricomincio da zero e darò tutto ogni giorno per mostrare ai nuovi tifosi chi sono. MaIo sono una persona che vuole sempre nuove sfide. Giocare in Premier e per un club come lo United è irresistibile. Tutte le parti volevano che ciò accadesse, ma ciò che conta è che se fossi rimasto sarei stato ugualmente felice perché all'Inter non ho mai avuto alcun problema. Anzi,In alcune partite eravamo una cosa sola: avevo la sensazione di non giocare in 11, ma in 80mila. Poter viverlo dall'interno è stato un privilegio che il calcio e la vita mi hanno dato. Forse l: abbiamo giocato contro il Manchester City a testa alta, sono mancati solo dettagli, ma questo è il calcio. Personalmente spero di vincere la Champions con il Manchester United, maLo meritano tutti i tifosi, sia quelli venuti a Istanbul che ci hanno fatto giocare come se fossimo in casa, sia quelli che hanno spinto e continueranno a spingere da fuori"."All'Inter sapevo che sarei andato in un grande club, con grandi giocatori, ma ho trovato di più. Anche se in campionato non è andata come volevamo, la Champions ci ha riuniti.: il suo compito non è stato facile, e invece con me è sempre stato corretto. I suoi consigli e insegnamenti mi hanno reso migliore e li terrò con me, mi aiuteranno in questa nuova avventura a Manchester".: ho sentito che mi volevano davvero bene. Ho giocato a Milano un anno, ma sarò interista per sempre: ora tiferò davanti alla tv.E, se mai succederà, sono sicuro che le persone mi abbracceranno come adesso perché hanno imparato a conoscermi. Io, intanto,