Il Chelsea ha deciso di salutare Edouard Mendy per affidare i pali a un nuovo portiere. È quanto scrive la Gazzetta dello Sport, che spiega come i blues abbiano messo gli occhi sull'estremo difensore dell'Inter, André Onana, valutato circa 40 milioni dal club di viale della Liberazione. Secondo la "rosea”, l'Inter avrebbe già individuato almeno due profili che potrebbero sostituire nel migliore dei modi l'ex Ajax.



“E in Italia, precisamente ad Empoli, c’è già il sostituto perfetto per indossare i guanti di André: Guglielmo Vicario è l’idea che stuzzica maggiormente, in vantaggio su Marco Carnesecchi ora alla Cremonese”.