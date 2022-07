La prima giornata di mercato è stata quella delle ufficialità. Tante. Giocatori bloccati da tempo e in attesa solo del comunicato da parte dei club:, che il presidente del Napoli De Laurentiis aveva già annunciato da tempo. Non solo il georgiano però, perché gli azzurri oggi hanno ufficializzato anche l'arrivo di Olivera - altro affare chiuso da tempo - dal Getafe per 10 milioni. Doppia ufficialità anche per l'Inter, che annuncia l'arrivo di André Onana svincolato dall'Ajax e di Mkhitaryan che era in scadenza con la Roma.La Lazio ha trovato il sostituto di Lucas Leiva: si tratta di Marcos Antonio preso dallo Shakhtar Donetsk per 10 milioni tra parte fissa e bonus;(arriva in cambio di un indennizzo al Benfica). Poi? Dopo la retrocessione con il Cagliari, Lykogiannis riparte dal Bologna che potrebbe perdere Hickey (piace in Premier), Djuric non ha rinnovato con la Salernintana ed è un nuovo rinforzo del Verona. Il Lecce ha annunciato la cessione di Coda al Genoa per 1,5 milioni di euro.Lo Spezia ha annunciato l'ex Udinese Luca Gotti come nuovo allenatore per la prossima stagione completando così il tabellone della Serie A.: il club rossonero ha ufficializzato i rinnovi di Paolo Maldini e Fredric Massara per i prossimi due anni.Marcos Antonio (c) dallo Shakhtar alla LazioLykogiannis (d) dal Cagliari al BolognaOnana (p) dall'Ajax all'InterMkhitaryan (c) dalla Roma all'InterSvilar (p) dal Benfica alla RomaKvaraskhelia (a) daal NapoliDjuric (a) dalla Salernitana al VeronaCoda (a) dal Lecce al Genoa