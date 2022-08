L'inserimento dello Spezia per Jean Onana, centrocampista camerunense del Bordeaux, è concreto: come anticipato dal Secolo XIX e confermato dalle nostre verifiche, i liguri stanno trattando con i francesi le cui richieste economiche sono ritenute dal Milan troppo elevate. La squadra del presidente Platek, invece, deve sostituire l'ex capitano Maggiore e aspetta solo il via libera del Bordeaux.



UN AIUTO DAL SASSUOLO - Le liquidità per procedere all'acquisto di Onana possono arrivare dalla cessione di Antiste al Sassuolo: il giocatore francese non rientra nei piani di Gotti ed è molto gradito dalla dirigenza neroverde, che preferisce lui o Laurienté piuttosto che Bajrami, destinato alla Fiorentina in un affare che porterà Zurkowski di nuovo a Empoli.