André Onana vuole lasciare l'Ajax nella prossima estate. Dopo una crescita costante in Olanda, il portiere classe '96 ha deciso di cambiare aria e lo farà a fronte di una buona offerta come da accordi tra società e entourage. Da giorni si parla all'estero di un'opzione legata anche al Milan, il legame è naturalmente con la situazione di Gigio Donnarumma e in realtà i rumors nascono da un'idea proposta proprio da alcuni intermediari per portare Onana in rossonero qualora partisse il numero uno della Nazionale azzurra.





LA DECISIONE - Da parte propria, il Milan è stato molto chiaro: non c'è alcuna certezza per l'addio di Gigio che andrebbe stabilito in tempi e soprattutto costi nelle prossime settimane, sempre che decida di non rinnovare. Ma dalla dirigenza non filtra l'intenzione di reinvestire l'eventuale intero incasso di Donnarumma su un altro portiere, specialmente in un mercato che sarà pieno di complicazioni economiche per tutti i club. L'Ajax infatti ha fissato la sua richiesta intorno ai 40/45 milioni per Onana, portiere di ottimo valore ma comunque ritenuti troppi dal Milan che cercherà di impostare un'operazione non così costosa per la porta qualora incassasse praticamente la stessa cifra per Donnarumma. Onana è un'idea, ma a queste condizioni rimane nettamente dietro altri nomi come Musso e non solo.