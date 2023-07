Per Onana l'Inter ha rifiutato la prima offerta da 40 milioni di euro più 5 milioni di bonus da parte del Manchester United, pronto a rilanciare arrivando a quota 50 milioni contro i 60 milioni richiesti dai nerazzurri. Che a loro volta propongono al Chelsea un prestito oneroso da 5 milioni con obbligo di riscatto a 30 milioni per Lukaku.



Intanto Handanovic si è svincolato a parametro zero e diminuiscono le possibilità che rinnovi il contratto scaduto a giugno. Così, sempre secondo la Gazzetta dello Sport, l'Inter prenderebbe il 21enne ucraino Anatolij Trubin dello Shakhtar Donetsk per una cifra tra i 10 e i 15 milioni di euro e gli affiancherebbe un portiere d'esperienza in prestito tra Keylor Navas (PSG) e Sommer (Bayern Monaco, in trattativa per Mamardashvili del Valencia).