André Onana commenta a Sky Sport la finale persa contro il Manchester City: "Abbiamo fatto una gran partita, siamo stati sfortunati perché abbiamo avuto chiare occasioni da gol e se non segni non riesci a vincere. Sono contento per il sacrificio e lo sforzo della squadra, se lavoreremo così torneremo a questi livelli e la prossima volta vinceremo. Cosa ho detto a Lautaro Martinez? Che il calcio è duro e ingiusto, ma non dobbiamo guardare il singolo episodio. Avremmo meritato la vittoria, ma torneremo. Ora è dura da digerire, ma se faremo le cose per bene ci saremo di nuovo".



Torneremo vuol dire che ci riproverai con l'Inter?

"Non lo so, la verità è che sono contento qui poi a certi livelli non sai mai come può andare. Non ho problemi con l'Inter, sono a loro disposizione. Farò quello che mi diranno".