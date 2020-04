Lady Gaga come Bob Geldof. Va in onda stasera, dalle ore 20 italiane, One World: Together At Home, il mega concerto benefico organizzato dalla popstar di New York insieme a Global Citizien per sostenere l'Organizzazione Mondiale della Sanità nella lotta al Covid-19. Lo show, una sorta di Live Aid casalingo, sarà trasmesso nel nostro Paese da Rai Uno (dalle 2 di notte), Rai Radio2 e RayPlay, mentre nel resto del mondo saranno molti i canali che trasmetteranno l’evento: tra le altre, Abc, Cbs, Nbc, Bbc Music, Mtv oltre alle piattaforme streaming Amazon Prime Video, YouTube, Twitter e Facebook.







Sarà un vero e proprio juke-box mondiale, una playlist live globale dalla quale attingere, prendendosi magari qualche inaspettata emozione e conforto in questo periodo difficile per il nostro mondo. Avremo a che fare con un evento che, sia pur prendendo purtroppo il là da una insostenibile tragedia, ha tutte le carte in regola per passare alla storia della musica, basta dare un'occhiata ai partecipanti per farsene un'idea.



All'appello di Lady Gaga hanno infatti risposto, tra gli altri, icone storiche come Paul McCartney, Stevie Wonder ed Elton John, idoli musicali degli amanti del rock anni Novanta come Billie Joe Armstrong, Eddie Vedder, The Killers e Chris Martin e artisti simbolo di una storia della musica più recente come Pharrell Williams, Alicia Keys, Usher e John Legend. Non mancheranno ovviamente gli idoli della Generazione Z, rappresentati in prima linea da Billie Eilish, Shawn Mendes, Sam Smith e Camilla Cabello.



L'Italia schiera due artisti di spiccato successo internazionale con Zucchero e Andrea Bocelli, tifoso interista reduce dall'evento pasquale al Duomo di Milano. Il mondo del calcio sarà rappresentato dall'ex campione inglese di Manchester United, Real Madrid e Milan: David Beckham, che si collegherà con la moglie, ex Spice Girl, Victoria. Tutti, ovviamente, rigorosamente collegati da casa, e pronti a esibirsi ed emozionarci sotto la conduzione delle star dei Talk statunitensi Jimmy Fallon, Jimmy Kimmel e Stephen Colbert.



Grandi assenti saranno però quei musicisti della scena anni '80, che vissero in prima linea il Live Aid di Geldof e Midge Ure. Non saranno soprattutto presenti due tra le rockstar più politicamente impegnate del pianeta: Bono Vox e Bruce Springsteen. Il Boss, a dire il vero, non era presente neanche al Live Aid: scelta della quale ha più volte dichiarato di essersi pentito. Springsteen ha già garantito, però, il suo impegno sul Covid-19 per Jersey 4 Jersey, una raccolta fondi per il New Jersey, che gli ha dato i natali, in onda su Apple Music all'1 italiana di giovedì 23 aprile.