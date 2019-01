"Piatek ha fatto 14 gol in A su 25 gol totali del Genoa. Vuol dire che mancherà al Grifone un pezzo da 90 con un ambiente che sarà ancora più difficile dopo questa cessione. Il valore di Piatek è medio oggi. E' una scommessa che può esplodere o non confermarsi. Mi auguro che faccia bene al Milan. Io penso che con altri 7-8 gol al Genoa, Preziosi lo poteva vendere in estate a 60. Piatek-Kouamè era una grande coppia: uno va in profondità, con scatto, l'altro è un cecchiono formidabile. Ora insieme a Cutrone? Fanno lo stesso lavoro in campo". Così Claudio Onofri a Radio24.