Open Var: “Al limite il gol annullato all'Empoli, la trattenuta di Fazzini su Payero era da rosso"

Nella puntata di Open Var, in onda su Dazn, in cui si sono analizzati i vari episodi più discussi di questa 37a giornata, ci si è concentrati sul rigore dato e poi tolto alla Fiorentina contro il Napoli, ma soprattutto su. Ospite in studio per portare il parere dell'AIA, l'ex arbitroL'episodio in questione è quello dellintervento dial minuto 81'. L'arbitro primaalla Viola, poi torna sui suoi passi e lo annulla dopo intervento del Var. Chiara l'analisi dalla sala VAR:. L'arbitro viene richiamato all'on field review e. "La decisione è giusta? Assolutamente sì", il commento di Tonolini.

Punizione dell'Empoli che si traduce in una carambola in area, durante la quale rimane. La palla arriva a. La rete è inizialmente concessa sul campo, ma si attende il Var che si concentra sullo"Ti faccio vedere tre cose - le parole del Var - il gomito di Niang sulla faccia di Kristensen, il tocco di braccio di Niang e il tocco di mano del giocatore a terra (Ismajli, ndr)". L'arbitro, richiamato all'on field review, decide di. Il giudizio di Tonolini: "La decisione, è un episodio molto complesso, ma. L'unico da tenere in considerazione è il tocco sul volto. Parliamo del volto che rispetto ad altre parti del corpo è tutelato in maniera particolare. Sicuramente un tocco di questa entità sulla spalla o sul petto avrebbe avuto un altro tipo di lettura. Questo episodio

L'episodio riguarda loall'interno dell'area piccola, per impedirgli di colpire il pallone e segnare nei minuti di recupero della sfida. Non concesso il rigore sul campo, in sala Varal momento del tocco del compagno e non tanto la trattenuta che invece è vistosa. Appurato che, il Var opta per richiamare l'arbitro all'on field review, che concede il rigore. "La valutazione è stata corretta - spiega Tonolini - la trattenuta è a due mani e il rigore è sacrosanto. Tuttavia, essendo una DOGSO non genuina (chiara occasione da gol in cui il difendente si disinteressa completamente del pallone, ndr),