Open Var, Gervasoni (AIA): 'Gol Inter da annullare per fallo di Bastoni. È un errore, parleremo con Nasca per capire'

Redazione CM

Nel corso di Open Var, la trasmissione di Dazn in cui gli esponenti dell'Aia e dei vertici arbitrali fanno sentire i colloqui intercorsi fra arbitri e var negli episodi da moviola, Andrea Gervasoni, ex-arbitro e assistente del designatore Gianluca Rocchi, ha commentato così i casi più importanti e soprattutto gli errori che ci sono stati in questa giornata (gli audio dei dialoghi saranno trasmessi fra 7 giorni) con un focus importante sul gol del 2-1 convalidato in Inter-Verona dopo il fallo di Bastoni su Duda e sull'arbitraggio del duo Fabbri-Nasca.



ERA DA ANNULLARE - "Analizzeremo l'episodio di Milano per capire il mancato intervento. E' stato un errore? Assolutamente sì. Dovremo parlare con il Var Nasca per capire se ha considerato l'intervento di Bastoni un body check e invece è lui che intenzionalmente va a colpire con il corpo il difensore avversario. Il gol andava annullato"



ERRORE ANCHE IN SASSUOLO-FIORENTINA - "Come in tutte le squadre, se ci sono momenti complicati dobbiamo lavorare di più. Le altre decisioni sono state corrette tranne una. Anche il gol annullato al Sassuolo per fuorigioco attivo di Matheus Henrique è un errore".



NASCA IN SERIE B - "Come in tutte le squadre ci cono momenti complicati, bisogna quindi abbassare la testa e continuare a lavorare. Vogliamo dargli tranquillità, qualche passaggio in Serie B, come sempre successo per arbitri, assistenti e varisti, per recuperarlo in vista del resto della stagione e vediamo come reagisce”